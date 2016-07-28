Чемпионат Детской футбольной лиги в Азове проспонсирует Кокорин

Футболист взял на себя расходы по призовому фонду, сувенирной и рекламной продукции, оплате судейства, медицинского обслуживания, культурной программы для участников.
"Обычно турниры ДФЛ финансировала нефтяная компания "Лукойл", которая прекратила своё спонсорство с начала этого года, - рассказал Горлов. - Спонсоров у чемпионата ДФЛ нет. Перебиваемся, как можем».
Кокорин уже оказывал финансовую помощь ДФЛ. В прошлом году он спонсировал футбольный фестиваль "Большие звезды светят малым".
Азов принимает соревнования ДФЛ порядка 10 лет. В этом году турнир пройдет с 16 по 21 августа. В играх предварительного этапа чемпионата приняли участие 96 команд, в финале сыграют 16.