"Don-Plaza" рассматривает несколько предложений о продаже гостиниц

Ранее СМИ писали, что компания "Интурист" ведет переговоры о приобретении у группы "Don-Plaza" двух гостиниц в донской столице за 2,5 миллиарда рублей.
"Со стороны различных участников рынка оба объекта представляют интерес. Также поступают разные предложения. Пока никаких совершившихся сделок и подписанных договоров нет", - добавил собеседник агентства.
Также сотрудник компании уточнил, что о намерениях организации "Интурист" он не может разглашать коммерческую информацию.
В пресс-службе акционерной финансовой корпорации "Система", в которую входит "Интурист", также отказались комментировать сведения о переговорах о покупке гостиниц. Однако сообщили, что из-за развития внутреннего туризма рассматривается ряд инвестиционных идей.