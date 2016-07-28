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"Don-Plaza" рассматривает несколько предложений о продаже гостиниц

28 июля 2016, 11:25
В Ростове-на-Дону к двум отелям группы компаний "Don-Plaza" проявляют интерес несколько участников рынка, сообщил RostovGazeta представитель организации.

Ранее СМИ писали, что компания "Интурист" ведет переговоры о приобретении у группы "Don-Plaza" двух гостиниц в донской столице за 2,5 миллиарда рублей.

"Со стороны различных участников рынка оба объекта представляют интерес. Также поступают разные предложения. Пока никаких совершившихся сделок и подписанных договоров нет", - добавил собеседник агентства.

Также сотрудник компании уточнил, что о намерениях организации "Интурист" он не может разглашать коммерческую информацию.

В пресс-службе акционерной финансовой корпорации "Система", в которую входит "Интурист", также отказались комментировать сведения о переговорах о покупке гостиниц. Однако сообщили, что из-за развития внутреннего туризма рассматривается ряд инвестиционных идей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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