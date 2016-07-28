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Электричкам Ростов - Таганрог-2 с пятницы добавят остановок

28 июля 2016, 10:35
Два поезда Ростов - Таганрог-2 с пятницы будут делать три дополнительные остановки, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

С пятницы два поезда Ростов - Таганрог-2 будут делать три дополнительные остановки: на платформах Бессергеновка, Вареновка и Приморка.

Из-за этого немного поменяется время движения. Так, первый состав будет отправляться от станции Таганрог-2 в 12:28 вместо 12:32, как это происходит сейчас. Прибывать в Ростов поезд будет по расписанию.

Из Ростова поезд будет отправляться по расписанию в 14:35, однако из-за дополнительных остановок состав будет прибывать на Таганрог-2 на пять минут позже обычного, в 15:55. В пресс-службе железной дороги сообщают, что все изменения происходят по просьбам пассажиров.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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