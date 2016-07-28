Электричкам Ростов - Таганрог-2 с пятницы добавят остановок

Из Ростова поезд будет отправляться по расписанию в 14:35, однако из-за дополнительных остановок состав будет прибывать на Таганрог-2 на пять минут позже обычного, в 15:55. В пресс-службе железной дороги сообщают, что все изменения происходят по просьбам пассажиров.