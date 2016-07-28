Крещение в Ростове обойдется в тысячу рублей

"Обряд обойдётся в 1000 рублей, можно заказать также индивидуальную церемонию стоимостью 3000 рублей",- заявили представители Свято-Троицкого храма.
Согласно сообщению служащих кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, расположившегося в сердце донской столицы, общий или индивидуальный обряд крещения будет стоить 1000 и 2500 рублей соответственно. Представители Старо-Покровского храма сообщают, что крещение ребёнка обойдётся в 800 рублей за общую церемонию и 2500 рублей за индивидуальный обряд.
Однако представители церкви уточняют, что возможно сократить стоимость, если у желающих совершить обряд нет денег.
"Крестик можно выбрать любой, хоть за 50 рублей. 1000 - это условная цена, и если у человека нет денег, его покрестят бесплатно. Церкви никто на халяву ничего не предоставляет, ни электроэнергию, ни водоснабжение, ничего. Деньги идут на поддержание жизнедеятельности храма. Это условная цена. Это на рынке вы арбуз за бесплатно не купите, а тут по-другому", - объяснил сотрудник епархии.