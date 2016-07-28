Крещение в Ростове обойдется в тысячу рублей

"Крестик можно выбрать любой, хоть за 50 рублей. 1000 - это условная цена, и если у человека нет денег, его покрестят бесплатно. Церкви никто на халяву ничего не предоставляет, ни электроэнергию, ни водоснабжение, ничего. Деньги идут на поддержание жизнедеятельности храма. Это условная цена. Это на рынке вы арбуз за бесплатно не купите, а тут по-другому", - объяснил сотрудник епархии.