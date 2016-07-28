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В ростовском баре “Ухо и медведь” продавали алкоголь без лицензии

28 июля 2016, 08:51
Несоблюдение российского законодательства, предписывающего реализацию только лицензированной алкогольной продукции, выявлено в результате проверки деятельности караоке-бара “Ухо и медведь” в центре Ростова-на-Дону, сообщает администрация города.

“По результатам проверки были изъяты алкогольные напитки без лицензии общим количеством в 16 литров”, - говорится в сообщении.

Вынесением решения о взыскании будет заниматься мировой суд Ленинского района Ростова.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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