В ростовском баре “Ухо и медведь” продавали алкоголь без лицензии
28 июля 2016, 08:51
Несоблюдение российского законодательства, предписывающего реализацию только лицензированной алкогольной продукции, выявлено в результате проверки деятельности караоке-бара “Ухо и медведь” в центре Ростова-на-Дону, сообщает администрация города.
“По результатам проверки были изъяты алкогольные напитки без лицензии общим количеством в 16 литров”, - говорится в сообщении.
Вынесением решения о взыскании будет заниматься мировой суд Ленинского района Ростова.