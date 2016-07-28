В ростовском баре “Ухо и медведь” продавали алкоголь без лицензии

Несоблюдение российского законодательства, предписывающего реализацию только лицензированной алкогольной продукции, выявлено в результате проверки деятельности караоке-бара “Ухо и медведь” в центре Ростова-на-Дону, сообщает администрация города.