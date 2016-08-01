Купание в Ростовском море и роднике Сурб-Хач опасно – спасатели

Как отмечают в управлении, за последние два месяца на воде погибли семь человек: четверо из них купались в запрещенных водоемах, двое были пьяны, тело еще одного человек так и не найдено.
"Жара вынуждает многих людей забыть об осторожности. Одни оказываются в воде в состоянии алкогольного опьянения, другие плохо представляют себе последствия неразумного поведения в воде, третьи пренебрегают опасностями, купаясь в необорудованном для этого месте. Нарушение правил и приводит к трагическим последствиям", — отмечает ведущий специалист по связям с общественностью Управления по делам ГО и ЧС города Таисия Чехович.
Всего в черте города действуют три муниципальных пляжа и один частный. Это пляж "Дружба", пляж острова Зеленый, городской пляж и карьер.