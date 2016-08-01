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Купание в Ростовском море и роднике Сурб-Хач опасно – спасатели

1 августа 2016, 13:52
Два водоема Ростова — Ростовское море и родник Сурб-Хач — не были допущены для купания с начала открытия пляжного сезона в Ростове-на-Дону, нахождение в них может быть опасно для жизни, предупреждают отдыхающих сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Как отмечают в управлении, за последние два месяца на воде погибли семь человек: четверо из них купались в запрещенных водоемах, двое были пьяны, тело еще одного человек так и не найдено.

"Жара вынуждает многих людей забыть об осторожности. Одни оказываются в воде в состоянии алкогольного опьянения, другие плохо представляют себе последствия неразумного поведения в воде, третьи пренебрегают опасностями, купаясь в необорудованном для этого месте. Нарушение правил и приводит к трагическим последствиям", — отмечает ведущий специалист по связям с общественностью Управления по делам ГО и ЧС города Таисия Чехович.

Всего в черте города действуют три муниципальных пляжа и один частный. Это пляж "Дружба", пляж острова Зеленый, городской пляж и карьер.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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