Объем микрозаймов в Ростовской области вырос на 6,7%

Posted 1 августа 2016, 09:14
Published 1 августа 2016, 09:14
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
По числу выданных МФО займов Ростовская область занимает четвертое место среди российских регионов, прирост во втором квартале составил 6,7%. Жители соседнего Краснодарского края оформили договоров в МФО на общую сумму 2 миллиарда рублей за полгода, при этом регион оказался на 14-м месте среди российских регионов по этому показателю.
"Рост объемов займов в микрофинансовых организациях на Дону соответствует общероссийской тенденции. Эксперты фиксируют рост до 18% в среднем по стране уже на протяжение нескольких лет", - говорится в исследовании НБКИ.