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Posted 1 августа 2016, 09:14

Published 1 августа 2016, 09:14

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Объем микрозаймов в Ростовской области вырос на 6,7%

1 августа 2016, 09:14
В первом полугодии микрофинансовые организации в Ростовской области выдали займов на сумму 3,1 миллиарда рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По числу выданных МФО займов Ростовская область занимает четвертое место среди российских регионов, прирост во втором квартале составил 6,7%. Жители соседнего Краснодарского края оформили договоров в МФО на общую сумму 2 миллиарда рублей за полгода, при этом регион оказался на 14-м месте среди российских регионов по этому показателю.

"Рост объемов займов в микрофинансовых организациях на Дону соответствует общероссийской тенденции. Эксперты фиксируют рост до 18% в среднем по стране уже на протяжение нескольких лет", - говорится в исследовании НБКИ.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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