Объем микрозаймов в Ростовской области вырос на 6,7%

По числу выданных МФО займов Ростовская область занимает четвертое место среди российских регионов, прирост во втором квартале составил 6,7%. Жители соседнего Краснодарского края оформили договоров в МФО на общую сумму 2 миллиарда рублей за полгода, при этом регион оказался на 14-м месте среди российских регионов по этому показателю.