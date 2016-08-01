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Пенсионер в Ростове угрожал взорвать офис страховой компании

1 августа 2016, 17:03
Полиция проверяет информацию о мужчине, который, по данным СМИ, в Ростове-на-Дону в понедельник угрожал взорвать офис одной из страховых компаний из-за отказа в предоставлении услуг, сообщил RostovGazeta представитель областного управления МВД РФ.

"В полицию поступало такое сообщение. Пьяный мужчина угрожал, но опасности для жизни людей не было. Он просто наговорил и все, дальше слов дело не дошло", - сказано в сообщении.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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