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Полпредство в ЮФО развеяло слухи о переезде в Краснодар

2 августа 2016, 12:38
Появившаяся в очередной раз после объединения ЮФО с Крымом информация о возможном переезде аппарата полпреда президента РФ в округе из Ростова-на-Дону в Краснодар не соответствуют действительности, заявил RostovGazeta представитель полпредства.

Он подчеркнул, что "в полпредстве все настолько привыкли к обсуждению этой темы, что никто уже не обращает внимания".

"Посмотрите 6-й пункт недавно вышедшего указа президента от 28.07.2016 №375 о "О Южном федеральном округе", там ничего не сказано о Краснодаре. Ростов сохраняет за собой статус столицы округа, переезжать никто не собирается", - заявил собеседник агентства.

После выхода указа президента о присоединении Крыма к ЮФО начала активно распространяться информация о скором переезде полпредства ЮФО из Ростова-на-Дону в Краснодар, грозящем донскому городу потерей статуса столицы округа.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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