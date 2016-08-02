Полпредство в ЮФО развеяло слухи о переезде в Краснодар

Он подчеркнул, что "в полпредстве все настолько привыкли к обсуждению этой темы, что никто уже не обращает внимания".
"Посмотрите 6-й пункт недавно вышедшего указа президента от 28.07.2016 №375 о "О Южном федеральном округе", там ничего не сказано о Краснодаре. Ростов сохраняет за собой статус столицы округа, переезжать никто не собирается", - заявил собеседник агентства.
После выхода указа президента о присоединении Крыма к ЮФО начала активно распространяться информация о скором переезде полпредства ЮФО из Ростова-на-Дону в Краснодар, грозящем донскому городу потерей статуса столицы округа.