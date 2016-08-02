Полпредство в ЮФО развеяло слухи о переезде в Краснодар

"Посмотрите 6-й пункт недавно вышедшего указа президента от 28.07.2016 №375 о "О Южном федеральном округе", там ничего не сказано о Краснодаре. Ростов сохраняет за собой статус столицы округа, переезжать никто не собирается", - заявил собеседник агентства.