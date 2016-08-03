Аэропорт Ростова получил 8 новых трапов

В прошлом году в аэропорт поступили две снегоуборочные машины, фрезерно-роторная машина для уборки снега, а также три аэродромных тягача для багажа и 10 тележек к ним. По данным пресс-службы аэропорта, средний возраст используемой техники - 10 лет.