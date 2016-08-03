Аэропорт Ростова получил 8 новых трапов

Поставщик техники для аэропорта — концерн TLD. В воздушный порт поступили восемь пассажирских трапов, три тягача, пять багажных погрузчиков, три погрузчика авиаконтейнеров, три источника питания переменного тока и прицепное устройство воздушного запуска авиасудов.
Большая часть машин уже поступили на работу в порт. Техника будет переведена в новый аэропорт, когда он будет достроен в конце 2017 года.
В прошлом году в аэропорт поступили две снегоуборочные машины, фрезерно-роторная машина для уборки снега, а также три аэродромных тягача для багажа и 10 тележек к ним. По данным пресс-службы аэропорта, средний возраст используемой техники - 10 лет.