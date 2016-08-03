На Дону подешевели овощи, подорожали сливочное масло и сметана

Posted 3 августа 2016, 05:15
Published 3 августа 2016, 05:15
Modified 11 сентября 2022, 08:29
Updated 11 сентября 2022, 08:29
Ощутимее всего на донских прилавках снизились цены на репчатый лук, за неделю — на 3,8%, средняя стоимость за килограмм составила 26,65 рубля.
Капуста белокочанная, морковь и яблоки потеряли 2,4%, 3,3% и 1,8% от своей цены соответственно. Средняя стоимость этих продуктов составила 28,12, 34,98 и 84,19 рубля за килограмм.
"Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цены на сливочное масло — на 1,2% и сметану — на 0,7%, средняя цена на эти продукты составила 353,52 и 171,28 рубля за килограмм соответственно", - сказано в исследовании Ростовстата.