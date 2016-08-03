На Дону подешевели овощи, подорожали сливочное масло и сметана

"Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цены на сливочное масло — на 1,2% и сметану — на 0,7%, средняя цена на эти продукты составила 353,52 и 171,28 рубля за килограмм соответственно", - сказано в исследовании Ростовстата.