Ростовчане сами закрывают аварийные люки рядом с детской площадкой

В Ростове-на-Дону на улице Балка Рябинина местным жителям приходится самостоятельно закрывать аварийные люки, которые находятся рядом с детской площадкой, сообщил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.