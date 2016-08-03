Ростовчане сами закрывают аварийные люки рядом с детской площадкой
3 августа 2016, 11:22
В Ростове-на-Дону на улице Балка Рябинина местным жителям приходится самостоятельно закрывать аварийные люки, которые находятся рядом с детской площадкой, сообщил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.
"Около детской площадкой три люка находятся в аварийном состоянии. Ситуация крайне травмоопасная, жители закрывают их чем могут", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на двух люках нет крышки, еще один - почти разрушен.