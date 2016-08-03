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Ростовчане сами закрывают аварийные люки рядом с детской площадкой

3 августа 2016, 11:22
В Ростове-на-Дону на улице Балка Рябинина местным жителям приходится самостоятельно закрывать аварийные люки, которые находятся рядом с детской площадкой, сообщил ростовчанин в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Около детской площадкой три люка находятся в аварийном состоянии. Ситуация крайне травмоопасная, жители закрывают их чем могут", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на двух люках нет крышки, еще один - почти разрушен.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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