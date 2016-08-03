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Сотрудникам ГИБДД Дона запретили использовать ручные радары

3 августа 2016, 11:31
В связи с указом Министерства внутренних дел России ручные радары запрещены к использованию сотрудниками госавтоинспекции сразу в трех регионах страны, сообщает в среду РИА “Новости”.

“Под действие указа попали Ростовская и Самарская области, в Краснодарском крае нельзя использовать радары, предусматривающие возможность удаления данных”, - говорится в сообщении.

С помощью нововведения надеются снизить процент штрафов, "оплаченных" на месте. Против закона уже выступил представитель Карелии, обосновав свое несогласие отсутствием у ряда регионов материальных средств на оборудование автоматических комплексов слежения за соблюдением скоростного режима с дальнейшей обработкой данных.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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