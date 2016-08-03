Сотрудникам ГИБДД Дона запретили использовать ручные радары

С помощью нововведения надеются снизить процент штрафов, "оплаченных" на месте. Против закона уже выступил представитель Карелии, обосновав свое несогласие отсутствием у ряда регионов материальных средств на оборудование автоматических комплексов слежения за соблюдением скоростного режима с дальнейшей обработкой данных.