Сотрудникам ГИБДД Дона запретили использовать ручные радары

“Под действие указа попали Ростовская и Самарская области, в Краснодарском крае нельзя использовать радары, предусматривающие возможность удаления данных”, - говорится в сообщении.
С помощью нововведения надеются снизить процент штрафов, "оплаченных" на месте. Против закона уже выступил представитель Карелии, обосновав свое несогласие отсутствием у ряда регионов материальных средств на оборудование автоматических комплексов слежения за соблюдением скоростного режима с дальнейшей обработкой данных.