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Posted 3 августа 2016, 09:17

Published 3 августа 2016, 09:17

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Упавший со скалы ростовчанин не служил в ВДВ

3 августа 2016, 09:17
Ростовчанин, погибший, сорвавшись со скалы в Ростовской области, никогда не служил в воздушно-десантных войсках, как об это писали СМИ, сообщает в среду областное управление СКР.

По данным следствия, пьяный мужчина попытался спрыгнуть со скалы в воду, после чего сорвался, ударился о твердую поверхность, упал в воду и погиб.

"В связи с опубликованием в нескольких СМИ сведений о том, что погибший являлся десантником, СК сообщает, что мужчина никогда не проходил службу в воздушно-десантных войсках", - сказано в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось в День ВДВ.

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