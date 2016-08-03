Упавший со скалы ростовчанин не служил в ВДВ

Posted 3 августа 2016, 09:17
Published 3 августа 2016, 09:17
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
По данным следствия, пьяный мужчина попытался спрыгнуть со скалы в воду, после чего сорвался, ударился о твердую поверхность, упал в воду и погиб.
"В связи с опубликованием в нескольких СМИ сведений о том, что погибший являлся десантником, СК сообщает, что мужчина никогда не проходил службу в воздушно-десантных войсках", - сказано в сообщении.
Уточняется, что происшествие случилось в День ВДВ.