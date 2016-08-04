Двух полицейских осудили на Дону за кражу 1,1 миллиона рублей

Posted 4 августа 2016, 10:25
Published 4 августа 2016, 10:25
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"Суд установил, что фигуранты незаконно изъяли груз, который принадлежал обратившейся с жалобой в прокуратуру компании. После этого они не оформили имущество и разместили на территории сторонней организации", - сказано в сообщении.
Уточняется, что осуществить эти действия им приказал их руководитель, который присвоил себе изъятый груз.
Осужденных освободили от ответственности по амнистии. В отношении их руководителя возбудили дело, однако он скрылся от следствия в другой стране. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.