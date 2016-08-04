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Posted 4 августа 2016, 10:25

Published 4 августа 2016, 10:25

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Двух полицейских осудили на Дону за кражу 1,1 миллиона рублей

4 августа 2016, 10:25
В Ростовской области суд приговорил к 1,5 года заключения условно двух волгодонских полицейских, которых признали виновными в превышении полномочий с причинением ущерба организации на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает в четверг областная прокуратура.

"Суд установил, что фигуранты незаконно изъяли груз, который принадлежал обратившейся с жалобой в прокуратуру компании. После этого они не оформили имущество и разместили на территории сторонней организации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что осуществить эти действия им приказал их руководитель, который присвоил себе изъятый груз.

Осужденных освободили от ответственности по амнистии. В отношении их руководителя возбудили дело, однако он скрылся от следствия в другой стране. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

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