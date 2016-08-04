Маленький колобус родился в Ростовском зоопарке

Детеныш у пары восточных колобусов родился еще 24 июня, но только в конце июля маму с малышом выпустили в открытый вольер.
“Это второй в истории зверинца детеныш данного вида. Первенцу Рахель и Илюши, как зовут взрослых колобусов, уже год, и он содержится в отдельном вольере”, - говорится в сообщении.
Шерсть маленького колобуса еще совершенно белая, но позже приобретет характерную окраску. Пока неясно, к какому полу принадлежит новорожденный, так как мама не подпускает к нему сотрудников зоопарка.
Посетители зоопарка могут увидеть самку с малышом в утреннее и вечернее время в летних вольерах.