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Маленький колобус родился в Ростовском зоопарке

4 августа 2016, 09:16
Маленький примат, принадлежащий к семейству восточных колобусов, появился в зоопарке Ростова, сообщает пресс-служба учреждения.

Детеныш у пары восточных колобусов родился еще 24 июня, но только в конце июля маму с малышом выпустили в открытый вольер.

“Это второй в истории зверинца детеныш данного вида. Первенцу Рахель и Илюши, как зовут взрослых колобусов, уже год, и он содержится в отдельном вольере”, - говорится в сообщении.

Шерсть маленького колобуса еще совершенно белая, но позже приобретет характерную окраску. Пока неясно, к какому полу принадлежит новорожденный, так как мама не подпускает к нему сотрудников зоопарка.

Посетители зоопарка могут увидеть самку с малышом в утреннее и вечернее время в летних вольерах.

                                                                                       

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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