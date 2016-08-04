Многодетные семьи Минеральных Вод начали получать земельные участки

“Многодетные семьи города продолжительное время не получали положенные им по российскому законодательству земельные участки по причине их отсутствия”, - говорится в сообщении.
Как сообщает Newstracker.ru, в прошлом году разница между общим наделом и учтенными участками была просто огромной для поселения типа Минеральных Вод и составляла около 700 гектаров. В основном это сельскохозяйственные и промышленные угодья. Сейчас администрация города занимается возвратом ’’ничьих” земельных наделов. Уже возвращено более 300 гектаров земли.
В очереди на землю в Минеральных Водах на сегодняшний день стоят порядка 600 многодетных семей. С начала текущего месяца уже началась выдача земельных наделов очередникам. В основном это земли в черте города, но часть из них расположена в сельских поселениях района.