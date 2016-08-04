Многодетные семьи Минеральных Вод начали получать земельные участки

Как сообщает Newstracker.ru, в прошлом году разница между общим наделом и учтенными участками была просто огромной для поселения типа Минеральных Вод и составляла около 700 гектаров. В основном это сельскохозяйственные и промышленные угодья. Сейчас администрация города занимается возвратом ’’ничьих” земельных наделов. Уже возвращено более 300 гектаров земли.