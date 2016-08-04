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Многодетные семьи Минеральных Вод начали получать земельные участки

4 августа 2016, 15:30
Более 300 гектаров земли вернули из пользования третьих лицам в Минеральных Водах для выдачи земельных участков многодетным семьям, рассказал в разговоре с NewsTracker глава администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края Сергей Пер

“Многодетные семьи города продолжительное время не получали положенные им по российскому законодательству земельные участки по причине их отсутствия”, - говорится в сообщении.

Как сообщает Newstracker.ru, в прошлом году разница между общим наделом и учтенными участками была просто огромной для поселения типа Минеральных Вод и составляла около 700 гектаров. В основном это сельскохозяйственные и промышленные угодья. Сейчас администрация города занимается возвратом ’’ничьих” земельных наделов. Уже возвращено более 300 гектаров земли.

В очереди на землю в Минеральных Водах на сегодняшний день стоят порядка 600 многодетных семей. С начала текущего месяца уже началась выдача земельных наделов очередникам. В основном это земли в черте города, но часть из них расположена в сельских поселениях района.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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