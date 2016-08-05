На Дону появится завод газовых компрессионных станций

Posted 5 августа 2016, 05:00
Published 5 августа 2016, 05:00
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
Строительство производства в Шахтах ведет компания "Ника". Параллельно компания занимается проектированием АГЗС. Планируется, что в регионе будет запущена сеть таких станций.
Ранее сообщалось, что инвестпроект по реализации этой программы был подписан в Сочи в 2015 году. Объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей. Сейчас на шахтинском заводе точной механики запущены три производственных участка, на которых производят емкости для пропан-бутановой смеси, топливораздаточную технику, компрессоры, а также ведется опытное производство газовозов.
Планируется, что до конца года на заводе начнется строительство еще одного цеха, в котором будет запущено производство новых видов продукции компании "Ника".