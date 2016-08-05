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Posted 5 августа 2016, 05:00

Published 5 августа 2016, 05:00

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

На Дону появится завод газовых компрессионных станций

5 августа 2016, 05:00
В Ростовской области до сентября будет запущен первый в России завод полного цикла по комплектации автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), говорится в сообщении регионального агентства инвестиционного развития.

Строительство производства в Шахтах ведет компания "Ника". Параллельно компания занимается проектированием АГЗС. Планируется, что в регионе будет запущена сеть таких станций.

Ранее сообщалось, что инвестпроект по реализации этой программы был подписан в Сочи в 2015 году. Объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей. Сейчас на шахтинском заводе точной механики запущены три производственных участка, на которых производят емкости для пропан-бутановой смеси, топливораздаточную технику, компрессоры, а также ведется опытное производство газовозов.

Планируется, что до конца года на заводе начнется строительство еще одного цеха, в котором будет запущено производство новых видов продукции компании "Ника".

#Экономика#Новости
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