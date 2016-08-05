На Дону появится завод газовых компрессионных станций

Ранее сообщалось, что инвестпроект по реализации этой программы был подписан в Сочи в 2015 году. Объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей. Сейчас на шахтинском заводе точной механики запущены три производственных участка, на которых производят емкости для пропан-бутановой смеси, топливораздаточную технику, компрессоры, а также ведется опытное производство газовозов.