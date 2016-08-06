Скончался донской художник, создавший фоторобот Чикатило

Борис Бельмасов предпочитал работать в жанрах тематической картины, психологического портрета, пейзажа, натюрморта. Среди наиболее известных картин живописца - "Донская осень", "Смертию смерть поправ", "Тайна леса", "Весть о погибшем", "Поэзия", "Муза Вдохновения" , "Яблочный Спас", "Спаси и Сохрани" и многие другие. Не раз он становился лауреатом различных творческих конкурсов, участником всероссийских и международных выставок. Занимался преподавательской деятельность.