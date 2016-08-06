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Скончался донской художник, создавший фоторобот Чикатило

6 августа 2016, 09:00
В Анапе врачи одной из городских больниц не смогли спасти жизнь 75-летнего ростовского художника Бориса Бельмасова, говорится в сообщении Российской академии художеств.

Художник вошел в историю советской криминалистики благодаря тому, что оказывал помощь правоохранительным органам, создавая портреты потенциальных преступников, в том числе печально известного Андрея Чикотило.

Борис Бельмасов предпочитал работать в жанрах тематической картины,  психологического портрета,  пейзажа, натюрморта. Среди наиболее известных картин живописца - "Донская осень",  "Смертию смерть поправ", "Тайна леса", "Весть о погибшем", "Поэзия", "Муза Вдохновения" , "Яблочный Спас", "Спаси и Сохрани" и многие другие. Не раз он становился лауреатом различных творческих конкурсов, участником всероссийских и международных выставок. Занимался преподавательской деятельность.

По сообщениям СМИ, на Черноморское побережье художник приехал поправить здоровье и собирался писать морские пейзажи, но неожиданно почувствовал себя плохо.

Гражданская панихида в честь Бориса Бельмасова пройдет в воскресенье в здании ростовского отделения Союза художников.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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