Скончался донской художник, создавший фоторобот Чикатило

Художник вошел в историю советской криминалистики благодаря тому, что оказывал помощь правоохранительным органам, создавая портреты потенциальных преступников, в том числе печально известного Андрея Чикотило.
Борис Бельмасов предпочитал работать в жанрах тематической картины, психологического портрета, пейзажа, натюрморта. Среди наиболее известных картин живописца - "Донская осень", "Смертию смерть поправ", "Тайна леса", "Весть о погибшем", "Поэзия", "Муза Вдохновения" , "Яблочный Спас", "Спаси и Сохрани" и многие другие. Не раз он становился лауреатом различных творческих конкурсов, участником всероссийских и международных выставок. Занимался преподавательской деятельность.
По сообщениям СМИ, на Черноморское побережье художник приехал поправить здоровье и собирался писать морские пейзажи, но неожиданно почувствовал себя плохо.
Гражданская панихида в честь Бориса Бельмасова пройдет в воскресенье в здании ростовского отделения Союза художников.