Контрольно-счетная палата проверит четыре донских района

Posted 8 августа 2016, 07:15
Published 8 августа 2016, 07:15
Modified 11 сентября 2022, 15:58
Updated 11 сентября 2022, 15:58
Цель проверки — оценить законность и эффективность затрат межбюджетных трансфертов, которые эти районы получают из областной казны. Проверка также коснется условий получения областных субсидий в прошлом и нынешнем годах.
Проверяющие оценят соблюдение налогового законодательства, полноты сведений о доходах и расходах районной администрации, ситуацию с соблюдением прав граждан в тех сферах, которые были профинансированы со стороны регионального правительства. В частности, проверки коснутся детского отдыха и дошкольного образования.