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Posted 8 августа 2016, 07:15

Published 8 августа 2016, 07:15

Modified 11 сентября 2022, 15:58

Updated 11 сентября 2022, 15:58

Контрольно-счетная палата проверит четыре донских района

8 августа 2016, 07:15
Контрольно-счетная палата начала проверки в четырех районных администрациях региона: в Неклиновском, Обливском, Красносулинском и Сальском районах, говорится в сообщении контролирующего ведомства.

Цель проверки — оценить законность и эффективность затрат межбюджетных трансфертов, которые эти районы получают из областной казны. Проверка также коснется условий получения областных субсидий в прошлом и нынешнем годах.

Проверяющие оценят соблюдение налогового законодательства, полноты сведений о доходах и расходах районной администрации, ситуацию с соблюдением прав граждан в тех сферах, которые были профинансированы со стороны регионального правительства. В частности, проверки коснутся детского отдыха и дошкольного образования.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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