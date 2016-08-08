Контрольно-счетная палата проверит четыре донских района

Проверяющие оценят соблюдение налогового законодательства, полноты сведений о доходах и расходах районной администрации, ситуацию с соблюдением прав граждан в тех сферах, которые были профинансированы со стороны регионального правительства. В частности, проверки коснутся детского отдыха и дошкольного образования.