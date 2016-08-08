Один человек утонул и еще пятерых спасли на Дону за выходные

В Ростове-на-Дону на выходных утонул один человек, который купался в необорудованном месте, еще пятерых человек спасли из водоемов региона, сообщает в понедельник областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

"В донской столице 6 августа на Цыганском озере утонул пьяный 36-летний мужчина. Его тело достали со дна водоема", - сказано в сообщении. Также в этот день удалось спасти двух человек, которые тонули в реке Дон в Ростове и станице Мелиховская. В воскресенье пьяный мужчина попытался переплыть Дон, однако устал и начал звать на помощь. Его удалось вытащить из воды. В тот же день спасли еще двух мужчин в Азове.