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Posted 8 августа 2016, 04:24

Published 8 августа 2016, 04:24

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Один человек утонул и еще пятерых спасли на Дону за выходные

8 августа 2016, 04:24
В Ростове-на-Дону на выходных утонул один человек, который купался в необорудованном месте, еще пятерых человек спасли из водоемов региона, сообщает в понедельник областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

"В донской столице 6 августа на Цыганском озере утонул пьяный 36-летний мужчина. Его тело достали со дна водоема", - сказано в сообщении.

Также в этот день удалось спасти двух человек, которые тонули в реке Дон в Ростове и станице Мелиховская.

В воскресенье пьяный мужчина попытался переплыть Дон, однако устал и начал звать на помощь. Его удалось вытащить из воды. В тот же день спасли еще двух мужчин в Азове.

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