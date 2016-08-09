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Posted 9 августа 2016, 06:50

Published 9 августа 2016, 06:50

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Антибиотики в меде нашли в Ростовской области

9 августа 2016, 06:50
В 9 образцах донского меда в начале этого месяца были обнаружены недопустимые в пищевых продуктах примеси, сообщает пресс-служба референтного центра Россельхознадзора Ростовской области.

“Проверяемые образцы меда содержали антибиотики. В одной пробе обнаружен левомицетин, в восьми - метронидазол”, - говорится в сообщении.

В зависимости от различных факторов, некоторые антибиотики могут сохранять свои свойства до трех лет. Употребление такого меда в пищу грозит серьезными ухудшениями здоровья.

Решать дальнейшую судьбу товара и изготовителей будет управление Россельхознадзора Дона.

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