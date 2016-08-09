Антибиотики в меде нашли в Ростовской области

Posted 9 августа 2016, 06:50
Published 9 августа 2016, 06:50
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
“Проверяемые образцы меда содержали антибиотики. В одной пробе обнаружен левомицетин, в восьми - метронидазол”, - говорится в сообщении.
В зависимости от различных факторов, некоторые антибиотики могут сохранять свои свойства до трех лет. Употребление такого меда в пищу грозит серьезными ухудшениями здоровья.
Решать дальнейшую судьбу товара и изготовителей будет управление Россельхознадзора Дона.