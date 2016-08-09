Слесарь на Дону сорвался с балкона, упал на наконечник забора и погиб

Posted 9 августа 2016, 09:05
Published 9 августа 2016, 09:05
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
"По данным следствия, в Белой Калитве 7 июля подозреваемая отправила слесаря установить навес на балконе дома. Однако с рабочим не был проведен инструктаж, также он не получил нужное оборудование", - сказано в сообщении.
Уточняется, что слесарь сорвался с балкона на втором этаже, упал на наконечник железного забора и погиб. Максимальное наказание по уголовному делу составляет четыре года заключения.