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Posted 9 августа 2016, 09:05

Published 9 августа 2016, 09:05

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Слесарь на Дону сорвался с балкона, упал на наконечник забора и погиб

9 августа 2016, 09:05
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении управляющей ТСЖ после гибели слесаря-сантехника, сообщает во вторник областное управление СКР.

"По данным следствия, в Белой Калитве 7 июля подозреваемая отправила слесаря установить навес на балконе дома. Однако с рабочим не был проведен инструктаж, также он не получил нужное оборудование", - сказано в сообщении.

Уточняется, что слесарь сорвался с балкона на втором этаже, упал на наконечник железного забора и погиб. Максимальное наказание по уголовному делу составляет четыре года заключения.

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