В центре Ростова возведут 7-этажную гостиницу

Posted 9 августа 2016, 05:13
Published 9 августа 2016, 05:13
Modified 11 сентября 2022, 16:32
Updated 11 сентября 2022, 16:32
Строительство должно начаться уже в этом году, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2018 году. Гостиница будет расположена на месте первой ростовской бильярдной.
"Инвесторы планируют потратить на реализацию данного проекта 250 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Ранее региональные СМИ сообщали о том, что жильцы близлежащих домов обращались в региональное министерство культуры с просьбой признать здание бывшей бильярдной памятником архитектуры. Однако весной текущего года здание все же снесли.