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Posted 9 августа 2016, 05:13

Published 9 августа 2016, 05:13

Modified 11 сентября 2022, 16:32

Updated 11 сентября 2022, 16:32

В центре Ростова возведут 7-этажную гостиницу

9 августа 2016, 05:13
В центральной части Ростова-на-Дону на улице Шаумяна собираются построить 7-этажный гостиничный комплекс, следует из информации, размещенной на сайте горадминистрации в электронном паспорте развития города.

Строительство должно начаться уже в этом году, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2018 году.  Гостиница будет расположена на месте первой ростовской бильярдной.

"Инвесторы планируют потратить на реализацию данного проекта 250 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Ранее региональные СМИ сообщали о том, что жильцы близлежащих домов обращались в региональное министерство культуры с просьбой признать здание бывшей бильярдной  памятником архитектуры. Однако весной текущего года здание все же снесли.

#Экономика#Новости
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