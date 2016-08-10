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В деле упавшего в Ростове самолета появилась версия самоубийства пилота

10 августа 2016, 08:31
Причиной крушения "Боинга" компании FlyDubai в ростовском аэропорту мог стать так называемый "человеческий фактор" - этот вариант рассматривается в качестве одной из основных версий следствия, пишет "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники.

Командир экипажа  полностью оценивал положение самолета, однако в течение 12 секунд продолжал удерживать кнюпель, что впоследствии привело к пике. По данным расшифровки речевого самописца, командир игнорировал вопросы второго пилота о целесообразности своих действий .

"Кроме того, следствие не отказывается и от других версий произошедшего, в частности, речь идет о возможных ошибках пилотирования в условиях сложнейших метеоусловий, а также усталости членов экипажа и неисправности оборудования", - говорится в сообщении.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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