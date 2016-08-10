В деле упавшего в Ростове самолета появилась версия самоубийства пилота

Командир экипажа полностью оценивал положение самолета, однако в течение 12 секунд продолжал удерживать кнюпель, что впоследствии привело к пике. По данным расшифровки речевого самописца, командир игнорировал вопросы второго пилота о целесообразности своих действий .
"Кроме того, следствие не отказывается и от других версий произошедшего, в частности, речь идет о возможных ошибках пилотирования в условиях сложнейших метеоусловий, а также усталости членов экипажа и неисправности оборудования", - говорится в сообщении.