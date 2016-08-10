В Ростове суд по "банде Зиринова" перенесли из-за неявки адвокатов

"Во вторник должна была начаться стадия прений сторон по уголовному делу, однако заседание перенесли, так как не пришли адвокаты", - отметил собеседник агентства.
Напомним, всего по делу проходят шесть человек, среди них чемпион мира по боям без правил Амар Сулоев. Кроме того, подсудимым является экс-парламентарий Заксобрания Кубани Сергей Зиринов.
Его обвиняют в бандитизме, обороте оружия и организации нескольких убийств. По мнению следствия, он организовал на территории Анапы группировку, на счету которой множество тяжких и особо тяжких преступлений.