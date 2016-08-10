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В Ростове суд по "банде Зиринова" перенесли из-за неявки адвокатов

10 августа 2016, 10:11
Северо-Кавказский окружной военный суд из-за неявки стороны защиты перенес на 15 августа заседание по делу "банды Зиринова", на счету которой, по мнению силовиков, несколько резонансных убийств, рассказал RostovGazeta работник суда.

"Во вторник должна была начаться стадия прений сторон по уголовному делу, однако заседание перенесли, так как не пришли адвокаты", - отметил собеседник агентства.

Напомним, всего по делу проходят шесть человек, среди них чемпион мира по боям без правил Амар Сулоев.  Кроме того, подсудимым является экс-парламентарий Заксобрания Кубани Сергей Зиринов.

Его обвиняют в бандитизме, обороте оружия и организации нескольких убийств. По мнению следствия, он организовал на территории Анапы группировку, на счету которой множество тяжких и особо тяжких преступлений.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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