Руслан Байсаров продал столичный бизнес-центр за $570 млн

Posted 11 августа 2016, 12:02
Published 11 августа 2016, 12:02
Modified 11 сентября 2022, 16:26
Updated 11 сентября 2022, 16:26
Как сообщают «Новые Известия», бизнесмен Руслан Байсаров согласился на рекордную сделку на рынке московской недвижимости. Новостной портал добавляет, что бизнес-центр расположен на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца.
Перед продажей President Plaza пустовал. Теперь «Сбербанк» может разместить в бизнес-центре собственные подразделения и структуры.