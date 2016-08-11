Руслан Байсаров продал столичный бизнес-центр за $570 млн

Как сообщают «Новые Известия», бизнесмен Руслан Байсаров согласился на рекордную сделку на рынке московской недвижимости. Новостной портал добавляет, что бизнес-центр расположен на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца.