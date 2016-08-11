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Posted 11 августа 2016, 12:02

Published 11 августа 2016, 12:02

Modified 11 сентября 2022, 16:26

Updated 11 сентября 2022, 16:26

Руслан Байсаров продал столичный бизнес-центр за $570 млн

11 августа 2016, 12:02
У бизнес-центра President Plaza появился новый владелец. Коммерческую недвижимость за $570 миллионов приобрел «Сбербанк».

Как сообщают «Новые Известия», бизнесмен Руслан Байсаров согласился на рекордную сделку на рынке московской недвижимости. Новостной портал добавляет, что бизнес-центр расположен на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца.

Перед продажей President Plaza пустовал. Теперь «Сбербанк» может разместить в бизнес-центре собственные подразделения и структуры.

#Денис Объедкин#Желтые новости
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