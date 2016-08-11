В ЮФО насчитали 2 тыс чиновников-коррупционеров на транспорте
11 августа 2016, 14:39
В Южном федеральном округе за первые шесть месяцев этого года зафиксировали свыше 1,8 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства на транспорте, сообщает в четверг Южная транспортная прокуратура.
"Рост числа нарушений составил 40,6%. За это время к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 100 должностных лиц", - сказано в сообщении.
Уточняется, что за первые шесть месяцев 2016 года зарегистрировали 157 фактов взяточничества.