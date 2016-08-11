В ЮФО насчитали 2 тыс чиновников-коррупционеров на транспорте

В Южном федеральном округе за первые шесть месяцев этого года зафиксировали свыше 1,8 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства на транспорте, сообщает в четверг Южная транспортная прокуратура.