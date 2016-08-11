rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В ЮФО насчитали 2 тыс чиновников-коррупционеров на транспорте

11 августа 2016, 14:39
В Южном федеральном округе за первые шесть месяцев этого года зафиксировали свыше 1,8 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства на транспорте, сообщает в четверг Южная транспортная прокуратура.

"Рост числа нарушений составил 40,6%. За это время к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 100 должностных лиц", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2016 года зарегистрировали 157 фактов взяточничества.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00