Жители Ростовской области увидят метеорный дождь в ночь на пятницу

«Персеиды — это шлейф мельчайших ледяных частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Их будет видно со стороны созвездия Персея. Это явление мы можем наблюдать ежегодно, а вот сама комета приближается к Земле только один раз в 135 лет», — утверждает он.

