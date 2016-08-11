Жители Ростовской области увидят метеорный дождь в ночь на пятницу

«Персеиды — это шлейф мельчайших ледяных частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Их будет видно со стороны созвездия Персея. Это явление мы можем наблюдать ежегодно, а вот сама комета приближается к Земле только один раз в 135 лет», — утверждает он.
По словам Михелева, частицы кометы до Земли не долетят — сгорят в атмосфере. Пик метеорного потока приходится в ночь с 12 на 13 августа, но на этот раз наивысшая активность будет наблюдаться с 11 на 12 августа из-за високосного года.
«Метеорный поток будет виден по всей планете, не только над Ростовской областью. Прогнозируется, что в этом году мы увидим до 100 метеоров в час», — рассказал RostovGazeta астрофотограф Дмитрий Селезнев.