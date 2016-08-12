Бердыев отказался от 3,5 млн евро в "Ростове"

Согласно контракту, Бердыев мог его расторгнуть без каких-либо штрафных санкций. Ему необходимо было за три дня предупредить о своем уходе. Если бы команда отказалась от услуг тренера, то ей пришлось бы заплатить три миллиона евро.
Напомним, Бердыев заявил о своем уходе из клуба 6 августа. В уведомлении о расторжении контракта, который также опубликовали в сети, он просит считать последним днем работы 13 августа. Кроме того, Бердыев попросил погасить долг клуба перед ним на сумму 750 тысяч евро.
Комментарий у пресс-службы "Ростова" пока получить не удалось. По контактному телефону в рабочее время никто не отвечает.