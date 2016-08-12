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Бердыев отказался от 3,5 млн евро в "Ростове"

12 августа 2016, 09:31
Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" зарабатывал 291,6 тысячи евро в месяц, эта информация следует из допсоглашения к трудовому договору, который опубликовали в Интернете.

Согласно контракту, Бердыев мог его расторгнуть без каких-либо штрафных санкций. Ему необходимо было за три дня предупредить о своем уходе. Если бы команда отказалась от услуг тренера, то ей пришлось бы заплатить три миллиона евро.

Напомним, Бердыев заявил о своем уходе из клуба 6 августа. В уведомлении о расторжении контракта, который также опубликовали в сети, он просит считать последним днем работы 13 августа. Кроме того, Бердыев попросил погасить долг клуба перед ним на сумму 750 тысяч евро.

Комментарий у пресс-службы "Ростова" пока получить не удалось. По контактному телефону в рабочее время никто не отвечает.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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