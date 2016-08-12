Донских фальшивомонетчиков поймали на Кубани

Фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные пятитысячные купюры в крупных гипермаркетах кубанской столицы, полицейские разыскивали несколько месяцев. Подозреваемых в этом преступлении жителей Дона задержали в одном из поселков Северского района Краснодарского края.
В автомобиле, который принадлежал одному из молодых людей, сотрудники правоохранительных органов нашли десяток банкнот достоинством в 5 тысяч рублей, вызывающих подозрение. Проведенная экспертиза подтвердила: все они оказались фальшивками.
Следствие установило, что товарищи приобрели поддельные купюры в одном из соседних регионов. Кстати, ребята расплачивались подделками только в продуктовых магазинах за покупки, не превышающие 500 рулей.
"Теперь молодым людям грозит тюремный срок до 8 лет", - сказано в сообщении силового ведомства.