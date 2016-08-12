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Донских фальшивомонетчиков поймали на Кубани

12 августа 2016, 08:30
Трех жителей Таганрога, подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр, задержали в Краснодарском крае, сообщает кубанское МВД.

Фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные пятитысячные купюры в крупных гипермаркетах кубанской столицы, полицейские  разыскивали несколько месяцев. Подозреваемых в этом преступлении жителей Дона задержали в одном из поселков Северского района Краснодарского края.

В автомобиле, который принадлежал одному из молодых людей, сотрудники правоохранительных органов нашли десяток банкнот достоинством в 5 тысяч рублей,  вызывающих подозрение.  Проведенная экспертиза подтвердила: все они оказались фальшивками.

Следствие установило, что товарищи приобрели поддельные купюры в одном из соседних регионов. Кстати, ребята расплачивались подделками только в продуктовых магазинах за покупки, не превышающие 500 рулей.

"Теперь молодым людям грозит тюремный срок до 8 лет", - сказано в сообщении силового ведомства.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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