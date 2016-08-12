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На бастующем в Ростове судне еды осталось на два дня

12 августа 2016, 12:05
На бастующем в ростовском порту судне Italia провизии осталось максимум на два дня, рассказал RostovGazeta второй помощник капитана Максим Синченко.

Экипаж бастующего судна Italia принадлежит корпорации Sea Star Shipping & Trading LTD. Компания с июня не обеспечивает моряков продовольствием и задерживает зарплату.

"Связь с корпорацией сейчас поддерживается только через российскую профсоюзную организацию моряков. В Ростове мы находимся уже почти две недели. На данный момент еды у нас осталось на два дня", — говорит Синченко.

Сейчас моряки настаивают на выплате заработных плат и замене экипажа из-за неисполнения обязательств по контракту. На данный момент задолженность по зарплате перед ними составляет 23,2 тысячи долларов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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