На бастующем в Ростове судне еды осталось на два дня

Экипаж бастующего судна Italia принадлежит корпорации Sea Star Shipping & Trading LTD. Компания с июня не обеспечивает моряков продовольствием и задерживает зарплату.
"Связь с корпорацией сейчас поддерживается только через российскую профсоюзную организацию моряков. В Ростове мы находимся уже почти две недели. На данный момент еды у нас осталось на два дня", — говорит Синченко.
Сейчас моряки настаивают на выплате заработных плат и замене экипажа из-за неисполнения обязательств по контракту. На данный момент задолженность по зарплате перед ними составляет 23,2 тысячи долларов.