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Posted 12 августа 2016, 03:17

Published 12 августа 2016, 03:17

Modified 11 сентября 2022, 16:30

Updated 11 сентября 2022, 16:30

На Дону будут судить работников сыродельного завода за кражу 5 млн руб

12 августа 2016, 03:17
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении двух сотрудниц компании "Сыродельный завод Семикаракорский", которых обвиняют в афере на 4,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Семикаракорского райсуда региона.

"По данным следствия, обвиняемые начисляли зарплату ранее уволенным работникам завода, после чего подделывали подписи в ведомостях и получали деньги. Кроме того, они переводили деньги на банковские карты неработающих сотрудников, далее при помощи пин-кодов снимали их", - сказано в сообщении.

Уточняется, что изначально по делу проходили трое подозреваемых, но одна из них умерла. Обвиняемые работали в компании в должности бухгалтеров.

#Денис Объедкин#Новости
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