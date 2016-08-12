На Дону будут судить работников сыродельного завода за кражу 5 млн руб

"По данным следствия, обвиняемые начисляли зарплату ранее уволенным работникам завода, после чего подделывали подписи в ведомостях и получали деньги. Кроме того, они переводили деньги на банковские карты неработающих сотрудников, далее при помощи пин-кодов снимали их", - сказано в сообщении.