На Дону будут судить работников сыродельного завода за кражу 5 млн руб

Posted 12 августа 2016, 03:17
Published 12 августа 2016, 03:17
Modified 11 сентября 2022, 16:30
Updated 11 сентября 2022, 16:30
"По данным следствия, обвиняемые начисляли зарплату ранее уволенным работникам завода, после чего подделывали подписи в ведомостях и получали деньги. Кроме того, они переводили деньги на банковские карты неработающих сотрудников, далее при помощи пин-кодов снимали их", - сказано в сообщении.
Уточняется, что изначально по делу проходили трое подозреваемых, но одна из них умерла. Обвиняемые работали в компании в должности бухгалтеров.