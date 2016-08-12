На выходные в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение

Из-за сильного ливня в городе возможны подтопления участков, расположенных в нижней части города, нарушение работы дренажных, коллекторных и ливневых коммуникаций, повреждения элементов системы электроснабжения, обрушения плохо закрепленных конструкций и падение деревьев.
"Гостей и жителей города просят до начала ливня покинуть здания, находящиеся в возможной зоне затопления – на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальной площади, пересечениях улиц Малиновского и Всезоюзной, Стадионной и Нансена, а также в районе улицы Шоссейной", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным метеорологической службы Gismeteo, на территории области ожидается похолодание до 25 градусов и небольшие осадки.