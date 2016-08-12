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На выходные в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение

12 августа 2016, 12:15
В столице Ростовской области в субботу и воскресенье возможны ливневые дожди и грозы, ураганный ветер до 24 метров в секунду, сообщает городская администрация, ссылаясь на штормовое предупреждение Управления ГО и ЧС.

Из-за сильного ливня в городе возможны подтопления участков, расположенных в нижней части города,  нарушение работы дренажных, коллекторных и ливневых коммуникаций, повреждения элементов системы электроснабжения, обрушения плохо закрепленных конструкций и падение деревьев.

"Гостей и жителей города просят до начала  ливня покинуть здания, находящиеся в возможной зоне затопления – на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальной площади, пересечениях улиц Малиновского и Всезоюзной, Стадионной и Нансена, а также в районе улицы Шоссейной", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным метеорологической службы Gismeteo, на территории области ожидается похолодание до 25 градусов и небольшие осадки.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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