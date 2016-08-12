На выходные в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение

"Гостей и жителей города просят до начала ливня покинуть здания, находящиеся в возможной зоне затопления – на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальной площади, пересечениях улиц Малиновского и Всезоюзной, Стадионной и Нансена, а также в районе улицы Шоссейной", - сказано в сообщении.