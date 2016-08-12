Профсоюз моряков хочет судиться с владельцем бастующего судна в Ростове

"Если в ближайшие два дня корпорация не решит финансовые вопросы, мы подадим иск об аресте судна. Оно не в очень хорошем техническом состоянии, но этого хватит, чтобы погасить задолженность по заработной плате моряков", — сообщил он.
По словам Глушака, представитель корпорации Sea Star Shipping & Trading LTD должен был приехать в Ростов еще вчера. На борту судна Italia находится восемь моряков. С 22 июля они требуют замены экипажа и выплаты заработных плат. Речь идет о порядка 23,2 тысячи долларов.