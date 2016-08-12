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Профсоюз моряков хочет судиться с владельцем бастующего судна в Ростове

12 августа 2016, 14:13
Российский профсоюз моряков подаст иск на компанию Sea Star Shipping & Trading LTD (владелец бастующего в Ростове судна Italia), если та в двухдневный срок не решит проблему с финансированием, сообщил журналисту RostovGazeta председатель Азово-Донской территориальной организации Российский профессиональный союз моряков Леонид Глушак.

"Если в ближайшие два дня корпорация не решит финансовые вопросы, мы подадим иск об аресте судна. Оно не в очень хорошем техническом состоянии, но этого хватит, чтобы погасить задолженность по заработной плате моряков", — сообщил он.

По словам Глушака, представитель корпорации Sea Star Shipping & Trading LTD должен был приехать в Ростов еще вчера. На борту судна Italia находится восемь моряков. С 22 июля они требуют замены экипажа и выплаты заработных плат. Речь идет о порядка 23,2 тысячи долларов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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