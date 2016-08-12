Суд в Ростове арестовал имущество главы компании "Евразийский"

"Да, действительно были ходатайства об аресте имущества. Они удовлетворены судом", - отметил собеседник агентства.
Также работник суда не смог рассказать, какое именно имущество было арестовано, так как это является персональными данными.
"Бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве. У нас уголовного дела еще нет. Может оно будет и не в нашем суде. У нас рассматриваются только материалы досудебного контроля, различные ходатайства следователя в рамках расследования", - уточнил собеседник.
По данным СМИ, фигурант вместе с подельником заподозрены в мошенничестве с кредитами на миллиард рублей.
Максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.