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Суд в Ростове арестовал имущество главы компании "Евразийский"

12 августа 2016, 10:46
Ленинский райсуд Ростовской области арестовал имущество и акции главы компании "Евразийский", которого подозревают в мошенничестве, сообщил RostovGazeta представитель суда.

"Да, действительно были ходатайства об аресте имущества. Они удовлетворены судом", - отметил собеседник агентства.

Также работник суда не смог рассказать, какое именно имущество было арестовано, так как это является персональными данными.

"Бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве. У нас уголовного дела еще нет. Может оно будет и не в нашем суде. У нас рассматриваются только материалы досудебного контроля, различные ходатайства следователя в рамках расследования", - уточнил собеседник.

По данным СМИ, фигурант вместе с подельником заподозрены в мошенничестве с кредитами на миллиард рублей.

Максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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