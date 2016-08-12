Суд в Ростове арестовал имущество главы компании "Евразийский"

"Бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве. У нас уголовного дела еще нет. Может оно будет и не в нашем суде. У нас рассматриваются только материалы досудебного контроля, различные ходатайства следователя в рамках расследования", - уточнил собеседник.