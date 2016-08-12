Таганрог 2 года не получает паспорт готовности к отопительному сезону

По его словам, причинами неполной подготовки к отопительному сезону служат проблемы с изоляцией тепловых сетей, с выносом котельных и с установкой приборов учета.



"Таганрог два года не получал паспорт готовности к новому отопительному сезону", - рассказал Махов.



В целом на совещании по вопросу подготовки жилищного фонда объектов инженерной и социальной инфраструктуры Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов было отмечено, что по состоянию на 1 августа 2016 года готовность муниципальных образований региона по основным направлениям подготовки к отопительному сезону составляет порядка 70%.

