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Таганрог оказался самым пьющим городом на Дону

12 августа 2016, 14:30
Таганрог лидирует в списке городов Ростовской области по реализации алкогольной продукции на душу населения, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы администрации Таганрога.

"По данным управления здравоохранения, Таганрог занимает первое место в Ростовской области по реализации алкогольной продукции на душу населения", - рассказал собеседник агентства, отметив, что точное количество алкоголя на душу населения не было указано, но тем не менее, оно самое большое в регионе.

Жители Таганрога недовольны большим количеством магазинов, продающих алкоголь. Как стало известно из социальных сетей, в некоторых микрорайонах города алкогольные ларьки расположены на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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