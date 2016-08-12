Таганрог оказался самым пьющим городом на Дону

"По данным управления здравоохранения, Таганрог занимает первое место в Ростовской области по реализации алкогольной продукции на душу населения", - рассказал собеседник агентства, отметив, что точное количество алкоголя на душу населения не было указано, но тем не менее, оно самое большое в регионе.



Жители Таганрога недовольны большим количеством магазинов, продающих алкоголь. Как стало известно из социальных сетей, в некоторых микрорайонах города алкогольные ларьки расположены на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга.

