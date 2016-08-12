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Таганрог закупит реанимобили к ЧМ-2018

12 августа 2016, 09:52
Автопарк Таганрогской больницы Скорой медицинской помощи к Чемпионату мира по футболу в 2018 году пополнят 8 новых реанимобилей, говорится в сообщении горадминистрации.

Кроме того, в лечебном учреждении планируется заменить  оборудование в реанимации, а также кардиологическом и сосудистом отделениях. "На все это в ближайшие два года  потратят 139,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджета", - сказано в сообщении.

Напомним, что Таганрог вошел в список тренировочных баз ФИФА для команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Основной базой для оказания необходимой медицинской помощи спортсменам и гостям чемпионата на территории города определена больница Скорой медицинской помощи.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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