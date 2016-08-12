Таганрог закупит реанимобили к ЧМ-2018

Кроме того, в лечебном учреждении планируется заменить оборудование в реанимации, а также кардиологическом и сосудистом отделениях. "На все это в ближайшие два года потратят 139,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджета", - сказано в сообщении.
Напомним, что Таганрог вошел в список тренировочных баз ФИФА для команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Основной базой для оказания необходимой медицинской помощи спортсменам и гостям чемпионата на территории города определена больница Скорой медицинской помощи.