Таганрог закупит реанимобили к ЧМ-2018

Кроме того, в лечебном учреждении планируется заменить оборудование в реанимации, а также кардиологическом и сосудистом отделениях. "На все это в ближайшие два года потратят 139,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджета", - сказано в сообщении.