В Башкирии поймали на взятке близкого сподвижника Рустэма Хамитова

Как сообщает ресурс «Медиакорсеть», по версии следственных органов мэр Агиделя получил от заместителя директора одного из коммерческих предприятий незаконное денежное вознаграждение в сумме 450 тысяч рублей за то, что предоставил компании право на отвал 10 тысяч кубометров песка без проведения аукциона и торгов.



Олега Крысина наблюдатели относят к команде главы республики Р.Хамитова. Он встал во главе Агиделя в октябре 2010 года через три месяца после того как Рустэм Хамитов занял пост главы Башкирии. В апреле 2012 он вновь был назначен на должность мэра, а в январе 2014 года кандидатура Крысина была предложена Р.Хамитовым на должность главы администрации Нефтекамска. Однако депутаты городской думы не поддержали предложенную кандидатуру, выразив сомнение в том, что он сможет обеспечить развитие города. В итоге главой Нефтекамска стал другой человек.



«Медиакорсеть» отмечает, что после задержания столь близкой к Хамитову фигуры последуют другие уголовные дела в отношении высокопоставленных представителей башкирских властей «хамитовского призыва». Так, некоторое время назад следственные органы возобновили расследование уголовного дела по аудиозаписи о попытке дачи взятки мэру Уфы Иреку Ялалову. Кроме того, по данным издания, вскоре ожидаются новые расследования, связанные с земельными злоупотреблениями в Уфимском районе Башкирии, которые напрямую затрагивают окружение главы республики.