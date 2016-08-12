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Власти Дона опровергли сообщения о визите Путина

12 августа 2016, 13:46
Информация о том, что на заседании правительства Ростовской области замгубернатора региона Вадим Артемов сообщил о приезде президента Российской Федерации Владимира Путина в Ростовскую область не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь Артемова Александр Титов.

В СМИ появилась информация о том, что на заседании правительства Ростовской области Артемов попросил коллег подготовить список региональных мероприятий в связи с приездом Путина этой осенью. "Мы ежемесячно направляем информацию о крупных событиях в регионе, которые адресуются в администрацию президента, и в Кремле принимают решение, необходимо ли участвовать президенту в тех или иных мероприятиях. Так делают все 85 регионов Российской Федерации", - рассказал Титов, добавив, что именно о сборе информации о крупных региональных событиях Артемов попросил коллег на заседании. Сообщения о визите Путина этой осенью не было.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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