Власти Дона опровергли сообщения о визите Путина

В СМИ появилась информация о том, что на заседании правительства Ростовской области Артемов попросил коллег подготовить список региональных мероприятий в связи с приездом Путина этой осенью. "Мы ежемесячно направляем информацию о крупных событиях в регионе, которые адресуются в администрацию президента, и в Кремле принимают решение, необходимо ли участвовать президенту в тех или иных мероприятиях. Так делают все 85 регионов Российской Федерации", - рассказал Титов, добавив, что именно о сборе информации о крупных региональных событиях Артемов попросил коллег на заседании. Сообщения о визите Путина этой осенью не было.