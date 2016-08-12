Заседание по делу Хуруджи пройдет в пятницу в Ростове

Напомним, Хуруджи вместе с еще одним бизнесменом, которые являются гендиректорами компании "Энергия", обвиняются в закупке оборудования, которое повысило объем поставляемой электроэнергии. По мнению прокуратуры, с их стороны не было создано условий для уменьшения тарифа. В итоге было украдено 470 миллионов рублей у "МРСК Юга".
За Хуруджи вступился бизнес-омбусдмен РФ Борис Титов. Он подписал ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Сейчас подсудимый арестован.
"Сейчас мне неизвестно, заявлялось ли это ходатайство со стороны адвоката. На предварительном слушании к нам поступало письмо от Титова о том, что он просил не арестовывать бизнесмена. Само заседание начнется, когда подсудимого доставят из следственного изолятора", - отметил собеседник агентства.