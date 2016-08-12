Заседание по делу Хуруджи пройдет в пятницу в Ростове

"Сейчас мне неизвестно, заявлялось ли это ходатайство со стороны адвоката. На предварительном слушании к нам поступало письмо от Титова о том, что он просил не арестовывать бизнесмена. Само заседание начнется, когда подсудимого доставят из следственного изолятора", - отметил собеседник агентства.