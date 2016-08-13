ФК "Ростов" проиграл "Зениту"

Вместо Азмуна, получившего дисквалификацию, на поле в составе ростовской команды вышел Дмитрий Полоз. Именно он сумел задать тон игре в первом тайме, забив первый гол в ворота питерцев. Впрочем и второй гол, забитый на 14-й минуте матча, также принадлежит Дмитрию Полозу.