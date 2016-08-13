rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2016, 02:36

Published 13 августа 2016, 02:36

Modified 11 сентября 2022, 15:46

Updated 11 сентября 2022, 15:46

ФК "Ростов" проиграл "Зениту"

13 августа 2016, 02:36
В непростом поединке на питерском стадионе ФК "Ростов" уступил "Зениту" со счетом 3:2, информирует пресс-служба желто-синих.

Вместо Азмуна, получившего дисквалификацию, на поле в составе ростовской команды вышел Дмитрий Полоз. Именно он сумел задать тон игре в первом тайме, забив первый гол в ворота питерцев. Впрочем и второй гол, забитый на 14-й минуте матча,  также принадлежит Дмитрию Полозу.

Из-за удаления с поля Александра Гацкана команда желто-синих осталась в меньшинстве, что сказалось впоследствии на результате игры, ребята не смогли использовать ошибки соперников.

"В итоге "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 3:2", - сказано в сообщении.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика