ФК "Ростов" проиграл "Зениту"

Posted 13 августа 2016, 02:36
Published 13 августа 2016, 02:36
Modified 11 сентября 2022, 15:46
Updated 11 сентября 2022, 15:46
Вместо Азмуна, получившего дисквалификацию, на поле в составе ростовской команды вышел Дмитрий Полоз. Именно он сумел задать тон игре в первом тайме, забив первый гол в ворота питерцев. Впрочем и второй гол, забитый на 14-й минуте матча, также принадлежит Дмитрию Полозу.
Из-за удаления с поля Александра Гацкана команда желто-синих осталась в меньшинстве, что сказалось впоследствии на результате игры, ребята не смогли использовать ошибки соперников.
"В итоге "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 3:2", - сказано в сообщении.