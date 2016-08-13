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Губернатор Ростовской области надеется быстро найти замену Бердыеву

13 августа 2016, 08:25
Ни одна из предложенных кандидатур на пост главного тренера ФК "Ростов" ещё не ободрена, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам.

"Я к этому отношусь как к неким предложениям, которые можно рассматривать. Не более того. Но думаю, что процесс требует достаточно быстрого решения", - отметил Голубев.

По его словам, сейчас "идёт рабочий процесс", и правительству "ничего не остаётся, как решать вопросы нормального функционирования футбольного клуба и, прежде всего, управление этим процессом". Губернатор поручил первому заму Игорю Гуськову "поэтапно сопровождать этот процесс".

"Вместе со специалистами и тренерским составом мы будем находить новые решения, которые позволяют делать все, чтобы футбольный клуб занимал своё достойное место в чемпионате России. И мы собираемся делать это основательно", - подытожил Голубев.

Напомним, после объявления об уходе главного тренера ФК "Ростов" Курбана Бердыева 6 августа на игру с "Уралом" в воскресенье команду выводил тренер Дмитрий Кириченко. Позже в центре Ростова появился плакат с надписью "Добро пожаловать! Валера, верим!" в поддержку тренера Валерия Карпина.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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