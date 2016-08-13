Губернатор Ростовской области надеется быстро найти замену Бердыеву

"Я к этому отношусь как к неким предложениям, которые можно рассматривать. Не более того. Но думаю, что процесс требует достаточно быстрого решения", - отметил Голубев.
По его словам, сейчас "идёт рабочий процесс", и правительству "ничего не остаётся, как решать вопросы нормального функционирования футбольного клуба и, прежде всего, управление этим процессом". Губернатор поручил первому заму Игорю Гуськову "поэтапно сопровождать этот процесс".
"Вместе со специалистами и тренерским составом мы будем находить новые решения, которые позволяют делать все, чтобы футбольный клуб занимал своё достойное место в чемпионате России. И мы собираемся делать это основательно", - подытожил Голубев.
Напомним, после объявления об уходе главного тренера ФК "Ростов" Курбана Бердыева 6 августа на игру с "Уралом" в воскресенье команду выводил тренер Дмитрий Кириченко. Позже в центре Ростова появился плакат с надписью "Добро пожаловать! Валера, верим!" в поддержку тренера Валерия Карпина.