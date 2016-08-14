Режиссер Кустурица променял ростовский фестиваль на поездку в Венецию

Posted 14 августа 2016, 08:45
Published 14 августа 2016, 08:45
Modified 11 сентября 2022, 16:17
Updated 11 сентября 2022, 16:17
"Кустурица закончил снимать один из фильмов и будет демонстрировать его на Венецианском кинофестивале. Режиссер перенес поездку в Ростов на осень", - сказано в сообщении.
Напомним, Кустурица должен был выступить в составе музыкальной группы The No Smoking Orchestra, а также провести мастер-класс.
Кустурица является югославским и сербским режиссером, которого отметили наградами наиболее значимых кинофестивалей Европы, в том числе он получил две "Золотые пальмовые ветви".