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Posted 14 августа 2016, 08:45

Published 14 августа 2016, 08:45

Modified 11 сентября 2022, 16:17

Updated 11 сентября 2022, 16:17

Режиссер Кустурица променял ростовский фестиваль на поездку в Венецию

14 августа 2016, 08:45
Кинорежиссер Эмир Кустурица отменил свой визит на фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS, который пройдет в Ростове в августе, сообщается на сайте мероприятия.

"Кустурица закончил снимать один из фильмов и будет демонстрировать его на Венецианском кинофестивале. Режиссер перенес поездку в Ростов на осень", - сказано в сообщении.

Напомним, Кустурица должен был выступить в составе музыкальной группы The No Smoking Orchestra, а также провести мастер-класс.

Кустурица является югославским и сербским режиссером, которого отметили наградами наиболее значимых кинофестивалей Европы, в том числе он получил две "Золотые пальмовые ветви".

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