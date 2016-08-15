Донские шахтеры "Кингкоул" объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Сколько человек примут участие в акции протеста, пока неясно. Известно, что голодающие намерены отказаться от полицейского надзора и медицинской помощи. "И, поскольку помещения для протестующих не нашлось, шахтеры будут проводить голодовку по своим адресам. Кроме выплаты зарплаты горняки требуют им выдать причитающийся по закону пайковый уголь", - следует из сообщения.