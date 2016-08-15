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Донские шахтеры "Кингкоул" объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

15 августа 2016, 09:57
Бывшие работники группы компаний "Кингкоул" в Ростовской области объявили о намерении начать бессрочную голодовку из-за невыплаты заработной платы с понедельника, говорится в сообщении регионального отделения КПРФ.

В настоящее время руководство компании задолжало горнякам порядка 300 миллионов рублей.

Сколько человек примут участие в акции протеста, пока неясно. Известно, что  голодающие намерены отказаться от полицейского надзора и медицинской помощи. "И, поскольку помещения для протестующих не нашлось, шахтеры будут проводить голодовку по своим адресам. Кроме выплаты зарплаты горняки требуют им выдать причитающийся по закону пайковый уголь", - следует из сообщения.

Ранее стало известно, что руководство страны рекомендовало главе донского региона изыскать из резерва средства для выплаты долгов по зарплатам бывших работников "Кингкоул Юг".


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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