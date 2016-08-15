"Группа Агроком" опровергла поломку нового колеса обозрения в Ростове

Официальное открытие колеса обозрения в Ростове-на-Дону запланировано на 3 сентября. Аттракцион на 180 посадочных мест и высотой 65 метров будет работать круглый год. Стоимость одной поездки зависит от времени и дня недели — от 150 до 250 рублей за человека в обычных кабинах и 1500 рублей за кабину повышенной комфортности.