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"Группа Агроком" опровергла поломку нового колеса обозрения в Ростове

15 августа 2016, 12:53
"Группа Агроком" (владелец парка Революции в Ростове-на-Дону) опровергла информацию о поломке третьего по величине в РФ колеса обозрения, запущенного на днях в городе, сообщила RostovGazeta заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Татьяна Гордина.

В социальной сети Instagram появилось видео , на котором запечатлен жуткий скрип колеса обозрения в парке Революции. По версии пользователей, это возможно, если не установить на аттракционе подшипники.

"Никаких неполадок с новым колесом обозрения нет. Конструкция новая, идет балансировка механизмов", — отмечает Гордина.

Официальное открытие колеса обозрения в Ростове-на-Дону запланировано на 3 сентября. Аттракцион на 180 посадочных мест и высотой 65 метров будет работать круглый год. Стоимость одной поездки зависит от времени и дня недели — от 150 до 250 рублей за человека в обычных кабинах и 1500 рублей за кабину повышенной комфортности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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