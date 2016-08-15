Парень с девушкой погибли, влетев на авто в дерево в Волгодонске
15 августа 2016, 08:33
В Волгодонске Ростовской области в воскресенье на перекрестке улицы Радужной и Жуковского шоссе машина столкнулась с деревом, два человека погибли, сообщает в понедельник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
"Водитель "ВАЗ-2108" потерял управление и врезался в дерево", - сказано в сообщении.
Уточняется, что погибли водитель и его пассажирка. Им было примерно по 20 лет. В данный момент их личности устанавливаются.