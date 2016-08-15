rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Парень с девушкой погибли, влетев на авто в дерево в Волгодонске

15 августа 2016, 08:33
В Волгодонске Ростовской области в воскресенье на перекрестке улицы Радужной и Жуковского шоссе машина столкнулась с деревом, два человека погибли, сообщает в понедельник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"Водитель "ВАЗ-2108" потерял управление и врезался в дерево", - сказано в сообщении.

Уточняется, что погибли водитель и его пассажирка. Им было примерно по 20 лет. В данный момент их личности устанавливаются.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00