Парень с девушкой погибли, влетев на авто в дерево в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области в воскресенье на перекрестке улицы Радужной и Жуковского шоссе машина столкнулась с деревом, два человека погибли, сообщает в понедельник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.