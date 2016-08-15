rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Подросток, которого сбило авто в Ростове, попал в больницу

15 августа 2016, 14:38
В Ростове-на-Дону в понедельник на проспекте Театральном водитель легкового авто сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Инцидент случился примерно в 16.00 мск. Водитель Ford Focus совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего доставили в медучреждение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00