Подросток, которого сбило авто в Ростове, попал в больницу
15 августа 2016, 14:38
В Ростове-на-Дону в понедельник на проспекте Театральном водитель легкового авто сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали, сообщает областная Госавтоинспекция.
"Инцидент случился примерно в 16.00 мск. Водитель Ford Focus совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего доставили в медучреждение.